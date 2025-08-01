"التفاعل البحري 2025".. انطلاق مناورات صينية روسية في بحر اليابان

أعلن أسطول المحيط الهادئ الروسي، اليوم الجمعة، أن مناورات بحرية روسية – صينية مشتركة، تحمل اسم "التفاعل البحري – 2025"، ستُجرى في مياه بحر اليابان خلال الفترة من 1 إلى 5 أغسطس/آب الجاري.

وأوضح البيان أن مجموعة السفن الروسية ستقودها المدمرة المضادة للغواصات "الأدميرال تريبوتس"، فيما ستقود الجانب الصيني المدمرة "شاوشينغ"، وتشارك في المناورات أيضا غواصات ديزل-كهربائية وطيران بحري من البلدين، وفق ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأكد الأسطول أن "المناورات ذات طابع دفاعي، ولا تستهدف أي دولة أخرى"، مشيراً إلى أنها ستتضمن جزءاً ساحلياً وآخر بحرياً.

وأشار البيان إلى أنه "سيتم في فلاديفوستوك إنشاء مقر قيادة مشترك للتخطيط والتدريب على الخرائط، بينما في البحر ستتدرب القوات على عمليات البحث والإنقاذ، ومهام مكافحة الغواصات والدفاع الجوي، إلى جانب تنفيذ رمايات مدفعية مشتركة في أحد ميادين التدريب القتالي لأسطول المحيط الهادئ".

ووصلت في وقت سابق إلى فلاديفوستوك مجموعة من السفن الصينية تضم المدمرتين "شاوشينغ" و"أورومتشي"، وغواصة ديزل-كهربائية، وسفينة إمداد متكاملة "تشيانداوهو"، وسفينة إنقاذ للغواصات "سيهو".