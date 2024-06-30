من فرنسا وبريطانيا إلى أمريكا.. انتخابات مصيرية لـ "كبار العالم"

محطات انتخابية مهمة يشهدها عام 2024، الذي أطلق عليه مراقبون "عام الانتخابات"، وبين رئاسية وتشريعية تتشكل مشاهد سياسية جديدة.

واللافت في هذه المواعيد الانتخابية أنّ "قوى كبرى" ودولاً وازنة في النظام الدولي معنيّة بها، وتعيش فرنسا، اليوم الأحد، الجولة الأولى من انتخابات تشريعية مبكرة يصفها المراقبون بأنها حاسمة ومصيرية وربما من أخطر المحطات الانتخابية.

وتمثل هذه الانتخابات، التي تُجرى جولتها الثانية، الأحد المقبل، اختبارًا حقيقيًا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسط توقعات بصعود اليمين المتطرف، ما قد يدفع الرئيس إلى "التعايش" مع معسكر أغلبي في البرلمان من غير معسكره.