قتلى وعشرات الجرحى إثر زلزال في إيران

لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم، في حين أصيب 120 شخصاً بجروح جراء زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة "كاشمر" التابعة لمحافظة خراسان رضوي، شمالي شرق إيران.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا" عن حاكم المدينة، حجة الله شريعتمداري، قوله إن "4 أشخاص لقوا حتفهم في زلزال ضرب مدينة كاشمر، في حين أصيب 120 بجروح جراء نقل 30 شخصاً منهم إلى المستشفيات".