الشرطة اليونانية تشتبك مع محتجين خلال رسو سفينة سياحية إسرائيلية
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الشرطة اليونانية تشتبك مع محتجين خلال رسو سفينة سياحية إسرائيلية (صور)

الشرطة اليونانية تشتبك مع محتجين خلال رسو سفينة سياحية إسرائيلية (صور)
السفينة السياحية الإسرائيليةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
28 يوليو 2025، 4:26 م

اندلعت مواجهات بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين في جزيرة رودس اليونانية، اليوم الاثنين، خلال احتجاج ضد الحرب في غزة، بينما كانت سفينة سياحية إسرائيلية ترسو في الجزيرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية. 

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ووفق وكالة "أسوشيتد برس"، أظهرت لقطات تلفزيونية عددًا قليلًا من المتظاهرين وهم يرددون هتافات "الحرية لفلسطين"، قرب الميناء، بينما قامت شرطة مكافحة الشغب بدفعهم إلى الخلف؛ ما تسبب باندلاع اشتباكات محدودة. وأعلنت وسائل الإعلام اليونانية أن ركاب سفينة الرحلات البحرية هبطوا في رودس دون وقوع أي حوادث.

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وكان نشطاء مناهضون للحرب قد دعوا إلى مظاهرات على الجزيرة خلال التوقف المقرر للسفينة الإسرائيلية "كراون إيريس"، التي أفادت تقارير بأنها تحمل أكثر من 600 سائح، لكن ممثلي الشركات المحلية في الجزيرة عارضوا الاحتجاج.

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وفي الأسبوع الماضي، أبحرت السفينة "كراون إيريس" من جزيرة سيروس اليونانية مبكرًا، دون أن ينزل ركابها بعدما تظاهر أكثر من 150 شخصًا في ميناء الجزيرة. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ودعوا إلى إنهاء الحرب في غزة. ولم ترد تقارير عن أي عنف في سيروس.

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