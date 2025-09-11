"ليست جديدة".. الكرملين يرفض تصريحات بولندا بشأن اختراق المسيّرات

عبر الكرملين، اليوم الخميس، عن رفضه لتصريحات وارسو ودول أوروبية أخرى بشأن إسقاط طائرات مسيرة روسية فوق بولندا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، ووصفها بأنها ليست جديدة. وقال المتحدث دميتري بيسكوف، إن موسكو لن تدلي بأي تعليق آخر على الوضع، وفق "رويترز".

ونددت كل من بولندا وأوكرانيا وليتوانيا في بيان مشترك، اليوم الخميس، بروسيا بعد توغل الطائرات المسيرة، أمس الأربعاء، في المجال الجوي البولندي، واصفة إياه بالاستفزاز المتعمد وغير المسبوق.

كما قال الرئيس البولندي كارول نافروتسكي للجنود، اليوم، إن دخول طائرات مسيرة روسية إلى المجال الجوي البولندي، أمس، كان محاولة لاختبار قدرة بولندا وحلف شمال الأطلسي على الرد.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا طارئا لبحث الواقعة الأولى من نوعها منذ بدء الصراع في أوكرانيا.

وبدعم من أعضاء بحلف شمال الأطلسي أسقطت بولندا، عضو الحلف والاتحاد الأوروبي، أمس، طائرات مسيرة يشتبه بأنها روسية بعد اختراقها المجال الجوي البولندي.