سوناك يندد بـ"التدخلات الصينية" بعد توقيف شخصين بتهمة التجسس‎

وألقي القبض على الأول في منطقة أكسفورد، والآخر في إدنبرة.

وقالت شرطة لندن، إنه تم إطلاق سراحهما بانتظار اتخاذ خطوة جديدة مطلع تشرين الأول/اكتوبر، دون مزيد من التفاصيل.

وبحسب صحيفة "صنداي تايمز"، كان الرجل الثاني على اتصال بنواب من حزب المحافظين الحاكم أثناء عمله مساعدًا في البرلمان. وكان من بين هؤلاء وزير الأمن السابق توم توغندات ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس العموم أليشيا كيرنز.

وأفادت الصحيفة، بأن هذا الرجل بريطاني عمل في السياسة الدولية بما في ذلك العلاقات مع بكين وسبق أن عمل في الصين.

"غير مقبول"

وقال سوناك لقنوات بريطانية على هامش قمة مجموعة العشرين في الهند "بالطبع لا أستطيع التعليق على تفاصيل التحقيق الجاري، لكن فيما يتعلق بلقائي مع رئيس الوزراء الصيني فقد أثرت مجموعة مخاوف في مجالات التباين وعلى وجه الخصوص قلقي الشديد من أي تدخل في ديمقراطيتنا البرلمانية".

وشدد على أن ذلك "غير مقبول إطلاقًا".

ووفقًا لمتحدث باسم داونينغ ستريت، فقد التقى رئيس الوزراء البريطاني المحافظ نظيره الصيني الأحد على هامش قمة نيودلهي، وأعرب عن "قلقه العميق من التدخلات الصينية في الديمقراطية البرلمانية البريطانية".

ووفقًا لوكالة أنباء شينخوا الرسمية، قال لي تشيانغ، إنه يتعين على الصين وبريطانيا إدارة خلافاتهما واحترام المصالح الأساسية ومصادر القلق الرئيسية لكل بلد.

وقد تضاعف عدد التحقيقات المرتبطة بالتهديدات من دول أجنبية أربع مرات في العامين الماضيين بحسب الشرطة.

وكشفت الاستخبارات البريطانية العام الماضي عن قضية كريستين لين، وهي عملية للحكومة الصينية "شاركت في أنشطة تدخّل سياسي نيابة عن الحزب الشيوعي الصيني من خلال محاورة أعضاء البرلمان" في لندن.

"العصر الذهبي"

في تموز/يوليو، أعلنت لجنة الاستخبارات والأمن في مجلس العموم أنّ الصين كانت تستهدف المملكة المتحدة.

وبعد "العصر الذهبي" الذي أراده رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون في العام 2015، تدهورت العلاقات بين لندن وبكين بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وتتباين مواقف البلدين لا سيما بشأن قمع الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة، وكذلك بشأن مصير أقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينجيانغ أو اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان في التيبت.