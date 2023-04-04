ألمانيا.. شولتس يواجه احتمال تحقيق برلماني بفضيحة مالية

واضطر المستشار الحالي شولتس الذي شغل منصب رئيس بلدية هامبورغ بين عامي 2011 و2018 لنفي تورطه مرارًا في قرار عدم محاسبة البنك.

وفي نهاية المطاف اضطر بنك وربرغ إلى سداد عشرات ملايين اليورو بضغط من الحكومة الفيدرالية في عهد المستشارة السابقة أنغيلا ميركل.

ومن المحتمل تشكيل اللجنة كون المحافظين يمثلون أكثر من 25% من الأصوات في البوندستاغ، وهي النسبة اللازمة للموافقة عليها.

وأشارت المجموعة البرلمانية إلى أن الأمر يتعلق "بتوضيح الأمور التي لم يتم حلها بعد، والمتعلقة بقضية شولتس-وربرغ، في إطار إجراء منظم".

وتحقق لجنة إقليمية أخرى في القضية نفسها.

ويسعى أعضاء هذه اللجنة لمعرفة إن كان مسؤولون سياسيون بينهم شولتس قاموا بالضغط على السلطات الضريبية لعدم تحصيل هذه الضرائب.