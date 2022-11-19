بلغاريا توجه اتهامات إلى 5 أشخاص على صلة بتفجير إسطنبول‎‎

قال كبير المدعين البلغاريين إيفان جيشيف، اليوم السبت، إن مدعين بلغاريين وجهوا إلى 5 أشخاص تهمة دعم أعمال إرهابية، فيما يتصل بانفجار وقع في وسط إسطنبول وأودى بحياة ستة أشخاص، يوم 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقال جيشيف، إن القوات الخاصة في الشرطة البلغارية اعتقلت قبل أيام 3 رجال من أصل مولدوفي ورجلا وامرأة كرديين سوريين بعد تحقيقات وتعاون عن قرب مع مدعين من تركيا المجاورة.

وأضاف جيشيف: "تم اتهام خمسة أشخاص، تتكون الاتهامات من مجموعتين: (الأولى) عن دعم أعمال إرهابية في دولة أخرى، ألا وهي الهجوم في إسطنبول و(الثانية) عن تهريب البشر".

وقال: "هؤلاء الأشخاص ضالعون بالأساس في تهريب البشر والتهريب (عموما)".

وأضاف أن المدعين سيطلبون من محكمة بلغارية، في وقت لاحق اليوم السبت، تمديد حبس الرجال الأربعة بينما سيطلبون شيئا آخر بالنسبة للمرأة في ضوء ظرف صحي.

وتابع أن تركيا طلبت بالفعل تسليمها بعض المشتبه بهم المتواطئين مع مدبري الانفجار.

وأمرت محكمة تركية، أمس الجمعة، بحبس ‭17‬ متهما على ذمة المحاكمة بتهمة الضلوع في الانفجار، من بينهم منفذة التفجير المتهمة التي قالت الشرطة إنها سورية اسمها أحلام البشير.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار الذي أسفر أيضا عن إصابة 80 شخصا في شارع الاستقلال، وهو مكان تاريخي يعج بالمشاة.

وأسرعت الحكومة التركية بتوجيه إصبع الاتهام إلى المتمردين الأكراد، وقالت الشرطة إن منفذة الهجوم تلقت تدريبا من المعارضين الأكراد في سوريا.