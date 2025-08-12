ترامب يعيّن أشدّ مناصريه رئيسا لوكالة إحصاءات العمل

عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أحد أشدّ مناصريه رئيسا للوكالة الرئيسية لإحصاءات العمل، في خطوة تأتي بعد أسبوعين تقريبا من إقالته رئيستها السابقة إثر نشرها أرقاما سيّئة عن الوظائف.

والرئيس الجديد لمكتب إحصاءات العمل هو إي. جيه. أنطوني الذي يعمل خبيرًا اقتصاديًا في مركز أبحاث محافظ للغاية.

وفي الأول من آب/أغسطس، اتّهم ترامب إريكا ماكنتارفر، دون تقديم أدلة، بالتلاعب بإحصاءات لتشويه صورة إدارته وأمر بإقالتها "فورا"، في طلب أذهل خبراء اقتصاديين وأثار غضب معارضين.

وقال ترامب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "يسعدني أن أعلن أنّني سأعيّن الخبير الاقتصادي المرموق، إي. جيه. أنطوني، في منصب مفوض مكتب إحصاءات العمل".

وأضاف، مستخدما كعادته كلمات بأحرف كبيرة "اقتصادنا مزدهر، وإي. جيه. سيضمن أن تكون الأرقام المنشورة صادقة وعادلة".