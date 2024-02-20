قرية بريطانية عرضة لاستهداف نووي روسي.. والسبب "أمريكي"

حذَّر تقرير نشره موقع "ميترو" البريطاني من أن عمليات تخزين أسلحة شديدة الانفجار في قرية "لاكنهيث" التي تبعد نحو 130 كيلومترًا شمال شرق لندن، يجعلها الهدف الأول للقوات الروسية حال اندلاع حرب نووية ثالثة.

وكشفت وثائق وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" عن عزم سلاح الجو البريطاني تخزين أسلحة أمريكية في قرية "لاكنهيث"، بالإضافة إلى قنابل ذات قوة انفجارية أكبر ببضع مرات من تلك التي ألقيت على هيروشيما في نهاية الحرب العالمية الثانية.

وستكون هذه المرة الأولى، التي تخزّن فيها الولايات المتحدة أسلحة فتاكة على الأراضي البريطانية منذ أكثر من عقد زمني، لكن الموقع أشار إلى أنه من غير الواضح "ما إذا كانت الخطوة مرتبطة بالحرب في أوكرانيا".

وأثارت هذه التقارير، بموازاة التوترات بين الغرب وروسيا، حالة من القلق لدى سكان قرية "لاكنهيث"، إذ عبّر البعض عن مخاوفهم من أن تصبح منازلهم الهدف الأول للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حال نشوب حرب عالمية ثالثة.