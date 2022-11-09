روسيا تنسحب من خيرسون وكييف لا ترى "أي مؤشر" على ذلك

أمر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، قواته بالانسحاب من مدينة خيرسون المحتلة في جنوب أوكرانيا، واتخاذ مواقع دفاعية على الضفة المقابلة من نهر دنيبرو.

وقال شويغو على التلفزيون: "نفّذوا انسحاب الجنود"، وذلك بعد اقتراح في هذا الاتجاه من جانب قائد العمليات الروسية في أوكرانيا الجنرال سيرغي سوروفيكين الذي أقرّ بأنه ليس قرارًا "سهلًا".

ويمثل ذلك واحدة من أكبر عمليات الانسحاب الروسية، وربما يشكل نقطة تحول في الحرب التي تقترب الآن من نهاية شهرها التاسع.

وقال الجنرال سيرغي سوروفكين، القائد العام للقوات الروسية، في كلمة عبر التلفزيون، إنه لم يعد من الممكن توصيل الإمدادات إلى مدينة خيرسون، وأضاف أنه اقترح إقامة خطوط دفاعية على الضفة الشرقية للنهر.

وقال سوروفكين: "سننقذ أرواح جنودنا والقدرة القتالية لوحداتنا. إبقاؤهم على الضفة اليمنى (الغربية) بلا جدوى. يمكن استخدام بعضهم على جبهات أخرى".

وأكد الجنرال أن "مناورات (انسحاب) الجنود ستبدأ قريبًا".

وجاءت هذه الأخبار بعد أسابيع من التقدم الأوكراني نحو المدينة وجهود روسيا لنقل أكثر من 100 ألف من سكانها.

وأعلنت كييف أنها لا ترى "أي مؤشر" حتى الآن على انسحاب القوات الروسية من خيرسون.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك: "لا نرى أي مؤشر على أن روسيا تغادر خيرسون بدون قتال، لا يزال جزء من القوات الروسية في المدينة" الواقعة في جنوب أوكرانيا، معتبرًا أن تصريحات موسكو المتلفزة ليست سوى "مسرحية".