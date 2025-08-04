في خضم تمدد روسي.. قتلى ودمار بهجوم على زابوريجيا الأوكرانية (فيديو)

قال حاكم محلي، إن هجوماً روسياً أسفر، الأحد، عن مقتل 3 أشخاص وتدمير عدد من المنازل بمنطقة "زابوريجيا" في جنوب شرق أوكرانيا.

وذكر الحاكم إيفان فيدوروف، على "تيلغرام"، أن قتلى الهجوم على بلدة "ستيبنوهرسك" هم رجلان بعمر 50 و40 عاماً، وامرأة تبلغ 58 عاماً.

وقال المسؤول الروسي المحلي إن روسيا شنت هجوماً خلال النهار على البلدة، أسفر عن أضرار جسيمة وحرائق في العديد من المنازل.

يأتي ذلك، في الوقت الذي تواصل فيه قوات موسكو تقدمها البطيء غرباً على طول خط الجبهة مع أوكرانيا البالغ طوله 1000 كيلومتر.

وفي "كاميانسكي"، وهي بلدة تقع على بعد بضعة كيلومترات جنوبي "ستيبنوهرسك" على نهر "دنيبرو" في منطقة زابوريجيا، قال متحدث عسكري، السبت، إن القوات الأوكرانية متمسكة بمواقعها على الرغم من المحاولات الروسية للسيطرة عليها.

وجاءت تصريحات فيدوروف وسط تقارير في الأيام الأخيرة عن تحرك عسكري روسي جديد في شرق وجنوب شرق أوكرانيا.

وقال قائد الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تغير تكتيكاتها، مستخدمة وحدات تخريب أصغر في محاولة للمضي قدماً في حملتها عبر منطقة "دونيتسك" الشرقية.

وركزت القوات الروسية حملتها على أجزاء من منطقة "دونيتسك"، لا سيما منطقة "بوكروفسك" اللوجستية التي تتعرض لهجوم روسي منذ أشهر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، إن قواتها حققت مكسباً كبيراً بالسيطرة على بلدة "تشاسيف يار" في الشمال الشرقي بعد أشهر من القتال، رغم أن أوكرانيا لم تعترف بذلك.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية، السبت، إنها سيطرت على قرية أخرى أقرب إلى "بوكروفسك".

وقال دينيس بوشيلين، الرئيس المعين من قبل روسيا لأجزاء من منطقة "دونيتسك" الخاضعة لسيطرة موسكو، في مقطع مصور نُشر على الإنترنت الأحد، إن السيطرة على "تشاسيف يار" الواقعة على أرض مرتفعة ستمكنهم من تحقيق المزيد من المكاسب.

وقال أوليكساندر سيرسكي قائد الجيش الأوكراني في منشور على "فيسبوك"، السبت، إن القوات الأوكرانية واجهت أعنف المعارك حول "بوكروفسك" وفي قطاعين آخرين.

وأضاف أن القوات الأوكرانية أنشأت "احتياطيات لمكافحة التخريب، مهمتها البحث عن مجموعات الاستطلاع والتخريب المعادية وتدميرها".