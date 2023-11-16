المونيتور: مصداقية نتنياهو عند أدنى مستوياتها

اعتبر تقرير نشره موقع المونيتور الأمريكي، أن مصداقية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصلت إلى أدنى مستوياتها، مع أقل من 4% من الإسرائيليين يعتبرونه مصدرا موثوقا للمعلومات بشأن حرب غزة.

واستند التقرير إلى استطلاع جديد نشره الباحث في جامعة بار-ايلان "غال يافيتز"، شمل 505 من الإسرائيليين اليهود، وأظهر أن أقل من 4% منهم يثق برواية نتنياهو للأحداث في غزة.

وأوضح الاستطلاع أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "دانيال هاغاري" تصدر قائمة المصادر الأكثر ثقة لدى الجمهور الإسرائيلي، بنسبة 73.7% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع.

وقال تقرير المونيتور إن الاستطلاع "أظهر أنه وبرغم الإخفاق الاستخباراتي والعملياتي للجيش الإسرائيلي يوم هجمات السابع من أكتوبر، ما زال الرأي العام يثق بمؤسسة الجيش وقدراتها".

وتتوافق نتائج هذا الاستطلاع حول عدم الثقة بنتنياهو، مع نتائج استطلاعين آخرين أجراهما المعهد الإسرائيلي للديمقراطية بخصوص تقييم أداء نتنياهو في الحرب.

المصدر: موقع "المونيتور"