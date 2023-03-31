رئيسة تايوان من نيويورك: علاقاتنا بأمريكا أوثق من أي وقت مضى

قالت رئيسة تايوان تساي إينج وين، لمؤيدين خلال توقفها في نيويورك، إن العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان "أوثق من أي وقت مضى".

وبحسب تايبه وواشنطن، لم يتسبب ذلك التوقف حتى الآن في إثارة أي أعمال عسكرية غير عادية من جانب الصين.

ووصلت تساي إلى نيويورك أمس الأربعاء في طريقها إلى أمريكا الوسطى، وستتوقف، في طريق عودتها إلى تايبه الأسبوع المقبل، في لوس أنجليس، حيث من المتوقع أن تجتمع مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، وهو لقاء حذرت الصين من أنه قد يؤدي إلى "مواجهة خطيرة" في العلاقات الأمريكية الصينية.

وتأتي الزيارة في وقت وصلت فيه العلاقات الأمريكية مع الصين إلى ما يعتبره بعض المحللين "أسوأ مستوى لها" منذ أن طبّعت واشنطن العلاقات مع بكين عام 1979 وألغت الاعتراف الدبلوماسي بتايبه.