تصويت أممي في 14 ديسمبر لاستبعاد إيران من هيئة المرأة

ومن شأن مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة "استبعاد جمهورية إيران بأثر فوري من الهيئة المعنية بوضع المرأة لما تبقى من مدة عضويتها التي تمتد من 2022-2026".

وسيصوت المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة المؤلف من 54 عضوا على ما إذا كان سيطرد إيران من الهيئة أم لا.