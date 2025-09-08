كولومبيا تعلن تحرير الجنود المحتجزين في منطقة تخضع لمسلحين

أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الكولومبية، لوكالة فرانس برس، تحرير كل الجنود الـ45 المتبقين من مجموعة كانت محتجزة في جنوب غرب كولومبيا الخاضع لسيطرة العصابات، وحيث تنتشر زراعة المخدرات.

وكان الجنود قد اختطفوا الأحد أثناء عملية في منطقة كاوكا، وهي منطقة تُعرف بتجارة المخدرات وتعد معقل فصيل منشق عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك). وأنقذ الجيش دفعة أولى من 27 جنديًا، الأحد.

وفي تقرير سابق لصحيفة "إل باييس" الإسبانية، ذكرت أن الطائرات المسيّرة باتت سلاحًا متصاعدًا في النزاع الكولومبي، إذ تستخدمها الجماعات المسلحة لإلقاء المتفجرات ونشر الرعب في المناطق الأكثر عنفًا، مثل كاوكا وكاتاتومبو.

وشهد 30 أغسطس الماضي، أسوأ هجوم من قبل عصابات المخدرات، فقد أسفر عن مقتل 13 شرطيًا خلال عهد الرئيس غوستافو بيترو.