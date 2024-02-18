"حرب الظل".. الهجمات الإسرائيلية تعطل خطوط الغاز الإيرانية
تسببت الضربات الإسرائيلية السرية على خطي أنابيب رئيسيين للغاز الطبيعي في إيران، في تعطيل كبير، ما أثر على ملايين المدنيين والصناعات.
وتعكس الهجمات، التي تمثل تحولا في حرب الظل المستمرة بين إسرائيل وإيران، تصعيدا محسوبا في الأعمال العدائية.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن إسرائيل استهدفت لسنوات المواقع العسكرية والنووية في إيران، مستخدمة تكتيكات تتراوح بين الهجمات السيبرانية واغتيال العلماء والقادة الإيرانيين، لافتة أن التخريب الأخير للبنية التحتية للطاقة في إيران يشير إلى مرحلة جديدة في الصراع، مع عواقب محتملة بعيدة المدى.
وأشارت الصحيفة أن الضربات، التي تطلبت تنسيقًا معقدًا ومعرفة عميقة بالبنية التحتية الإيرانية، استهدفت خطوط أنابيب الغاز الرئيسية المهمة للتدفئة وتوزيع غاز الطهي عبر عدة مقاطعات.
وأشارت إلى أنه في حين كان من السهل نسبياً على إيران إصلاح الهجمات، إلا أنها بعثت برسالة واضحة حول قدرة إسرائيل على إلحاق الضرر وتعطيل الحياة المدنية.
وكان رد إيران محسوباً، حيث امتنع المسؤولون عن إلقاء اللوم بشكل مباشر على إسرائيل، ولكنهم اعترفوا بهدف تدمير البنية التحتية للطاقة في إيران.
وأوضحت الصحيفة أنه رغم نفي إيران تورطها في الهجمات الأخيرة ضد إسرائيل والولايات المتحدة، فإن دعمها للميليشيات في جميع أنحاء المنطقة أدى إلى تفاقم التوترات وأجج الضربات الانتقامية.
ولفتت إلى أن هذا التخريب كشف عن مدى ضعف البنية التحتية الحيوية في إيران أمام الهجمات المستقبلية، ما أثار المخاوف بشأن قدرة البلاد على حماية شبكتها الواسعة من خطوط الأنابيب.
وأكدت الصحيفة أنه مع احتمال أن تستغرق الإصلاحات أيامًا وموارد كبيرة، تواجه إيران تحديات في الحفاظ على الاستقرار وضمان إمدادات الغاز.
وأشارت أن توقيت الهجوم يأتي وسط تصاعد التوترات والصراعات الإقليمية، ويكشف عن مدى تعقيد المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط.
ومع قيام إسرائيل بتوسيع قائمة أهدافها إلى ما هو أبعد من المواقع العسكرية والنووية، واستمرار إيران في دعم الجماعات الوكيلة، فإن خطر المزيد من التصعيد يلوح في الأفق بشكل كبير.
وختمت الصحيفة: "تمثل الهجمات السرية على خطوط أنابيب الغاز الإيرانية مناورة استراتيجية في حرب الظل المستمرة، ما يسلط الضوء على الديناميكيات المعقدة والمخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها كل من إسرائيل وإيران".
ومع تطور الصراع، تظل الآثار المترتبة على الاستقرار الإقليمي والعلاقات الدولية غير مؤكدة، ما يؤكد الحاجة إلى بذل جهود دبلوماسية لتخفيف التوترات ومنع المزيد من التصعيد.