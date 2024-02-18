"حرب الظل".. الهجمات الإسرائيلية تعطل خطوط الغاز الإيرانية

تسببت الضربات الإسرائيلية السرية على خطي أنابيب رئيسيين للغاز الطبيعي في إيران، في تعطيل كبير، ما أثر على ملايين المدنيين والصناعات.

وتعكس الهجمات، التي تمثل تحولا في حرب الظل المستمرة بين إسرائيل وإيران، تصعيدا محسوبا في الأعمال العدائية.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن إسرائيل استهدفت لسنوات المواقع العسكرية والنووية في إيران، مستخدمة تكتيكات تتراوح بين الهجمات السيبرانية واغتيال العلماء والقادة الإيرانيين، لافتة أن التخريب الأخير للبنية التحتية للطاقة في إيران يشير إلى مرحلة جديدة في الصراع، مع عواقب محتملة بعيدة المدى.

وأشارت الصحيفة أن الضربات، التي تطلبت تنسيقًا معقدًا ومعرفة عميقة بالبنية التحتية الإيرانية، استهدفت خطوط أنابيب الغاز الرئيسية المهمة للتدفئة وتوزيع غاز الطهي عبر عدة مقاطعات.

وأشارت إلى أنه في حين كان من السهل نسبياً على إيران إصلاح الهجمات، إلا أنها بعثت برسالة واضحة حول قدرة إسرائيل على إلحاق الضرر وتعطيل الحياة المدنية.

وكان رد إيران محسوباً، حيث امتنع المسؤولون عن إلقاء اللوم بشكل مباشر على إسرائيل، ولكنهم اعترفوا بهدف تدمير البنية التحتية للطاقة في إيران.