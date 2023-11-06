رئيس بولندا يكشف عن اسم رئيس الوزراء الجديد اليوم

قال أحد مساعدي الرئيس البولندي أندريه دودا،‭‭ ‬‬إنه سيعلن، مساء اليوم الاثنين، قراره بشأن تعيين رئيس جديد للوزراء بعد الانتخابات التي أُجريت الشهر الماضي.

وكتب مارسين ماستاليريك، كبير مستشاري الرئاسة البولندية على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قائلًا "بعد مشاورات ودراسة، اتخذ الرئيس أندريه دودا قرارًا حول ما يسمى بالخطوة الأولى (تعيين حكومة). القرار نهائي".

وأضاف أن دودا يعتزم إلقاء خطاب يبثه التلفزيون في وقت لاحق الاثنين.