الرئيس البولندي أندريه دودا
الرئيس البولندي أندريه دودا(أ ف ب)

رئيس بولندا يكشف عن اسم رئيس الوزراء الجديد اليوم

قال أحد مساعدي الرئيس البولندي أندريه دودا،‭‭ ‬‬إنه سيعلن، مساء اليوم الاثنين، قراره بشأن تعيين رئيس جديد للوزراء بعد الانتخابات التي أُجريت الشهر الماضي.

وكتب مارسين ماستاليريك، كبير مستشاري الرئاسة البولندية على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قائلًا "بعد مشاورات ودراسة، اتخذ الرئيس أندريه دودا قرارًا حول ما يسمى بالخطوة الأولى (تعيين حكومة). القرار نهائي".

وأضاف أن دودا يعتزم إلقاء خطاب يبثه التلفزيون في وقت لاحق الاثنين.

الرئيس البولندي أندريه دودا
انطلاق الاقتراع للانتخابات البرلمانية في بولندا

وفاز حزب القانون والعدالة الذي حكم بولندا على مدى السنوات الثماني الماضية في انتخابات الـ15 من تشرين الأول/أكتوبر، لكنه خسر أغلبيته المطلقة ومن غير المرجح أن يجد شريكًا في الائتلاف.

وقالت 3 أحزاب مؤيدة لأوروبا وتحظى بأغلبية في البرلمان، إنها مستعدة لتشكيل حكومة برئاسة زعيم الائتلاف المدني دونالد تاسك، وحثت دودا على عدم تأخير تعيينه.

بولندا

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