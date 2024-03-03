الإصلاحيون يحصدون 40 مقعدا في الانتخابات البرلمانية بإيران

كما حصد الإصلاحيون مقعدين في محافظة يزد وسط إيران، التي تعد المعقل الرئيسي للحركة الإصلاحية والتي ينتمي إليها محمد خاتمي.

طهران قد تذهب إلى جولة ثانية

ورجح رئيس لجنة الانتخابات في طهران، عباس جوهري، مساء السبت، أن تذهب محافظة طهران إلى جولة ثانية، بسبب عدم حصولها على الأصوات الكافية للوصول إلى البرلمان.

وقال جوهري للتلفزيون الإيراني: "هناك احتمال أن يتوجه بعض المرشحين في طهران إلى الجولة الثانية من المنافسة"، مضيفاً أن "أعمال فرز الأصوات في هذه المحافظة قد تستمر حتى يوم غد".

وفي قانون الانتخابات الإيرانية للبرلمان، إذا لم يحصل أحد المرشحين على 20% من الأصوات، يتم الذهاب إلى الجولة الثانية، وذلك في أواخر أبريل/نيسان المقبل.

وأعلن ياسر جبرائيلي، رئيس مركز الرصد الاستراتيجي التابع لمجلس تشخيص مصلحة النظام في الإيراني، أنه بموجب القانون، يجب على كل مرشح أن يفوز بما لا يقل عن 20% من الأصوات لدخول البرلمان، ومن المرجح جداً أن يفوز مرشح طهران بـ 20% على الأقل من الأصوات وسيتم تعيين الممثلين في الجولة الثانية.

وفي حين أن أكثر من 10 ملايين شخص في محافظة طهران يحق لهم التصويت، بحسب وزارة الداخلية، بعد فرز ما يقرب من 40% من أصوات العاصمة، لم يتمكن سوى 10 مرشحين فقط من الحصول على أكثر من 100 ألف صوت حتى الآن.

ورغم استمرار عملية فرز الأصوات وتزايد أعداد أصوات المرشحين، إلا أن مقارنة الإحصائيات الحالية بالفترات السابقة وعدد المرشحين المؤهلين تظهر أن عدد أصوات المرشحين في طهران أقل بكثير من جميع الأصوات في فترات الانتخابات البرلمانية السابقة.

وخلال عقود انتخابات البرلمان في إيران، كان المرشح الأول لطهران يفوز دائمًا بما يقرب من مليون صوت أو أكثر.