أوكرانيا تتهم مسؤولا أمنيا سابقا بالخيانة

اتهمت السلطات الأوكرانية مسؤولًا أمنيًا كبيرًا سابقًا بالخيانة؛ لمساهمته في تجنيد عملاء آخرين موالين لروسيا بأوامر من موسكو، وفق ما أعلنته وكالة المخابرات المحلية في كييف، اليوم الإثنين.

وأُلقي القبض على أوليه كولينيتش، الذي كان يترأس إدارة القرم في جهاز أمن الدولة الأوكراني، في تموز/ يوليو الماضي، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

قال المحققون، إن كولينيتش كان يعمل لصالح جهاز الأمن الاتحادي الروسي، وكان يشرف عليه مسؤولون أوكرانيون سابقون آخرون انشقوا إلى موسكو التي شنت حربًا واسعة النطاق ضد أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022.

وقال فاسيل ماليوك رئيس جهاز أمن الدولة الذي أشرف على عملية اعتقال كولينيتش، في بيان "هذه إشارة واضحة لجميع الذين يعملون لصالح العدو ستعثر عليك إدارة أمن الدولة بالتأكيد، وستجعلك ترد على ما فعلته".

وفي حالة إدانته، يواجه عقوبة تصل إلى السجن 15 عامًا.

وأشاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي العام الماضي، باعتقال كولينيش كجزء من عملية "التطهير الذاتي".