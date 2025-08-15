logo
العالم

البيت الأبيض: قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين "من أجل السلام" (فيديو)

لقاء ترامب وبوتين في ألاسكاالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
15 أغسطس 2025، 10:10 م

وصف البيت الأبيض القمة المنعقدة في ألاسكا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ "التاريخية".

ونشر البيت الأبيض صورة من لقاء ترامب وبوتين وعلق عليها بعبارة: "السعي من أجل تحقيق السلام".

وقالت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية إن اختيار هذا الشعار يعكس رغبة واشنطن في تسويق القمة باعتبارها محطة مفصلية لإطلاق مسار جديد من التفاهمات بين القوتين العظميين.

وكان البيت الأبيض قد نقل عن ترامب قوله خلال رحلته إلى ألاسكا على متن الطائرة الرئاسية عن سبب اللقاء: "أنا لا أفعل هذا من أجلي".

وأضاف ترامب: "لستُ بحاجةٍ إلى هذا اللقاء.. أودُّ التركيز على بلدنا، لكنني أفعل هذا لإنقاذ أرواح كثيرة".

