بلينكن: الصين لم تسلم بعد أسلحة فتاكة لروسيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن الصين لم "تتجاوز خط" تسليم أسلحة فتاكة لروسيا بعد في إطار حربها في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي في رده على سؤال خلال إفادته أمام مجلس الشيوخ في واشنطن: "حتى الآن، لم نجد أنهم تجاوزوا هذا الخط".

ويحذر بلينكن علنًا منذ أسابيع من أن الصين تنظر في طلب روسيا الحصول على أسلحة للقتال في أوكرانيا، وتشير معلومات إلى شحنات محدودة أرسلتها شركات صينية إلى موسكو.