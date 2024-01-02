الأمم المتحدة ترفع حصة غذاء لاجئي الروهينغا في بنغلادش

قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة ستزيد الحصة الغذائية لكل لاجئ من الروهينغا في بنغلادش من دولارين شهريا إلى 10 دولارات، اعتبارا من الأول من يناير.

ويعيش ما يقارب مليون شخص من الأقلية المسلمة، فروا من ميانمار، في منطقة كوكس بازار الحدودية في بنغلادش في مخيمات مصنوعة من الخيزران والبلاستيك.

وكانت الأمم المتحدة قد خفضت العام الماضي المساعدات الغذائية المقدمة للاجئين بمقدار الثلث، لتصل إلى 8 دولارات لكل شهر، إذ تمكنت من جمع أقل من نصف المبلغ المطلوب لدعمهم، وهو 876 مليون دولار.

وقال برنامج الأغذية العالمي، إن أحدث دراسة أظهرت أن سوء التغذية في مخيمات الروهينغا في بنغلادش بلغ أعلى مستوياته منذ تدفق اللاجئين العام 2017 وتجاوز عتبة الطوارئ البالغة 15%، وفقا لتصنيف الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية.

ورفض لاجئون من الروهينغا في بنغلادش العودة إلى ميانمار خوفا من "الاحتجاز في مخيمات"، رغم جهود تشجيع عودتهم الطوعية إلى بلادهم بعد فرارهم من إجراءات صارمة قادها الجيش في ميانمار ذات الأغلبية البوذية في 2017.