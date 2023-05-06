روسيا تبدي عدم رضاها عن التقدم المحرز بشأن الصادرات الزراعية

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن سيرجي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي قوله، اليوم السبت، إن روسيا لا تزال غير راضية عن كيفية حل مشكلة صادراتها الزراعية في إطار اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وذلك بعد أحدث المناقشات مع مسؤول كبير بالأمم المتحدة.

وأضاف فيرشينين الذي كان يتحدث بعد محادثات في موسكو مع ريبيكا جرينسبان رئيسة منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: "لا نزال غير راضين عن التقدم المحرز. هذا مهم جدا لنا".