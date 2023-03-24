مواقف نتنياهو تزيد "المتمردين" على الخدمة العسكرية

زادت مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن خطة ائتلافه الحكومي لإصلاح القضاء، التي يعبر عنها في تصريحاته المتوالية، من أعداد "المتمردين" على الخدمة في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وحسب تقارير عبرية متواترة، انضم المئات من الضباط وجنود الاحتياط وسلاح الجو لصفوف الرافضين للخدمة العسكرية في جيش الاحتلال.

والليلة الماضية، أكد نتنياهو أنه "مصمم على المضي قدما في تعديلات قضائية مسؤولة"، متابعا: "لا يمكننا أن نسمح لأي خلاف أن يعرض مستقبلنا للخطر، وسأبذل كل ما في وسعي لتهدئة الوضع وتحقيق التماسك".

وأكدت تقارير عبرية، أنه "وعلى إثر تصريحات نتنياهو حول الخطة القضائية، فإن المئات من عناصر الجيش الإسرائيلي قرروا تعليق مشاركتهم في نشاطات الجيش"، مبينة أن هناك تجاه مماثل ومتزايد لدى عدد أكبر من العناصر بهذا الشأن.