مواقف نتنياهو تزيد "المتمردين" على الخدمة العسكرية
زادت مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن خطة ائتلافه الحكومي لإصلاح القضاء، التي يعبر عنها في تصريحاته المتوالية، من أعداد "المتمردين" على الخدمة في صفوف الجيش الإسرائيلي.
وحسب تقارير عبرية متواترة، انضم المئات من الضباط وجنود الاحتياط وسلاح الجو لصفوف الرافضين للخدمة العسكرية في جيش الاحتلال.
والليلة الماضية، أكد نتنياهو أنه "مصمم على المضي قدما في تعديلات قضائية مسؤولة"، متابعا: "لا يمكننا أن نسمح لأي خلاف أن يعرض مستقبلنا للخطر، وسأبذل كل ما في وسعي لتهدئة الوضع وتحقيق التماسك".
وأكدت تقارير عبرية، أنه "وعلى إثر تصريحات نتنياهو حول الخطة القضائية، فإن المئات من عناصر الجيش الإسرائيلي قرروا تعليق مشاركتهم في نشاطات الجيش"، مبينة أن هناك تجاه مماثل ومتزايد لدى عدد أكبر من العناصر بهذا الشأن.
عريضة تمرد
وفي السياق، قال تقرير لموقع "والا" العبري، إن "150 ضابطا وجنديا من وحدة المخابرات 8200 بالجيش الإسرائيلي، وقعوا عريضة تفيد بعدم حضورهم للخدمة الاحتياطية في الجيش اعتبارا من يوم الأحد المقبل".
وأوضح الموقع العبري، أن "ذلك يأتي تعبيرا عن رفضهم الخطة القضائية لائتلاف نتنياهو، خاصة في ظل ركض الائتلاف لتعزيز التشريعات التي يعتبرونها مناهضة للديمقراطية في إسرائيل".
وأشار إلى أن "جنود الوحدة أكدوا في العريضة رفض مواصلة التطوع في الخدمة طالما استمر الترويج لقوانين الخطة القضائية"، مبينة أن الجنود وجهوا رسالة إلى وزير الدفاع يوآف غالانت بهذا الشأن.
وأردف أن "الجنود عبروا عن رفضهم لتصرفات الحكومة الإسرائيلية التي يرون فيها انتهاك فعلي للعقد الأساسي بين الدولة ومواطنيها، والذي يلزم العمل من أجل الصالح العام في إطار القواعد الديمقراطية الأساسية".
وأكدت العريضة، أن "خطة التشريعات القضائية يجري العمل عليها وفق دوافع ومصالح شخصية من نتنياهو وائتلافه، الأمر الذي يؤدي إلى تزايد الأضرار الاقتصادية وإضعاف خطير للأمن"، وفق الموقع العبري.
احتجاجات سلاح الجو
وفي سياق ذي صلة، قال تقرير للقناة 12 العبرية، إن 200 طيار من كبار الطيارين في سلاح الجو الإسرائيلي أبلغوا قيادتهم بقرارهم المتعلق بتجميد خدمتهم في صفوف الاحتياط، وذلك على إثر تصريحات نتنياهو الأخيرة.
وأوضح التقرير، أن "الطيارين من كافة تشكيلات القوات الجوية، وتوكل لهم مهام قيادة العمليات في الأماكن التي لا تعترف إسرائيل علناً بأنشطتها فيها"، متابعا: "الطيارون يعتبرون نشطين للغاية ويقومون بأنشطة تدريبية وتشغيلية كل أسبوع".
وأشار إلى أن "الطيارين سيعيدون النظر في قرارهم بعد أسبوعين، كما أنهم أكدوا أن رفض نتنياهو وقف خطة ائتلاف القضائية سيقود إسرائيل للدكتاتورية، وبالتالي لا يمكنهم الاستمرار في الخدمة العسكرية".
ووفق التقرير العبري، فإن "ذلك يشير إلى أزمة ثقة خطيرة بين صناع القرار وجنود وضباط الجيش الإسرائيلي"، مذكرة بأن عددا كبيرا من جنود وضباط الاحتياط أبلغوا خلال الأيام الماضية قيادتهم برفض الخدمة بسبب الخطة القضائية.