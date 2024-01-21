روسيا: 18 قتيلا إثر ضربة أوكرانية استهدفت دونيتسك

وأطلقت القوات الأوكرانية، ما لا يقل عن ست قذائف من عيار 155 ملم على منطقة تيكستيلشيك الصغيرة المكتظة، حيث يوجد عدد من الأسواق والمتاجر، وتعرض بعضها لإصابات مباشرة بإطلاق النار.

ووفقًا لمكتب ممثل دونيتسك، أطلقت التشكيلات المسلحة الأوكرانية 161 قذيفة على أراضي المنطقة خلال الـ 24 ساعة الماضية، أدّت لجرح تسعة مدنيين وقتل آخر، وألحقت أضرارا بـ 44 مبنى سكنيًا و21 مرفقًا للبنية التحتية الاجتماعية.

انفجار قذيفة أوكرانية في مدرسة

وفي سياق منفصل، أصيب رجل آخر، إثر انفجار قذيفة أوكرانية في مدرسة في مدينة غورلوفكا، حسبما أفاد عمدة المدينة إيفان بريخودكو.

وكتب بريخودكو عبر تطبيق "تيليغرام":"نتيجة لإصابة مباشرة بقذيفة أوكرانية على المدرسة رقم 68 في منطقة نيكيتوفسكي في غورلوفكا، أصيب أحد سكان غورلوفكا المسالمين".