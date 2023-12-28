شرطي يعتقل متضامنة مع غزة
شرطي يعتقل متضامنة مع غزة رويترز

اعتقال العشرات في احتجاجات داعمة للفلسطينيين قرب مطارين رئيسيين بأمريكا

انتهت احتجاجات نظمها متظاهرون داعمون للفلسطينيين وعطلت حركة المرور صباح يوم الأربعاء حول مطاري لوس انجليس الدولي ومطار جون إف كنيدي الدولي في نيويورك باعتقال العشرات. وهذان المطاران من أكثر المطارات ازدحاما في الولايات المتحدة.

وقالت إدارة شرطة لوس انجليس إنه تم احتجاز 36 شخصا بعد خروج المظاهرة عن السيطرة. وأوضحت الشرطة في بيان أن "المتظاهرين طرحوا مسؤولا أمنيا أرضا، واستخدموا مخلفات بناء وإشارات طرق وأغصان أشجار وكتل خرسانية لقطع طريق" يؤدي إلى المطار "فيما هاجموا مارة لا علاقة لهم بالأمر وهم في سياراتهم".

مظاهرة داعمة للفلسطينيين قرب مطار جون إف كندي
مظاهرة داعمة للفلسطينيين قرب مطار جون إف كنديرويترز

وجاء في البيان أن معظم المعتقلين تم احتجازهم بتهم المشاركة في الشغب فيما تم القبض على واحد على الأقل بتهمة ضرب مسؤول أمني.

شرطي يعتقل متضامنة مع غزة
مظاهرات في مدن عربية وإسلامية وغربية تضامنا مع غزة

وقالت شرطة المطار إن مدخل المجمع أعيد فتحه في غضون 45 دقيقة تقريبا دون "أي تأثير على الرحلات"، حسبما ذكرت خدمة أخبار مدينة لوس انجليس.

مظاهرة داعمة للفلسطينيين قرب مطار جون إف كندي
مظاهرة داعمة للفلسطينيين قرب مطار جون إف كنديرويترز

كما أعلنت إدارة شرطة هيئة ميناء نيويورك أنه تم القبض على 26 شخصا بتهمة التورط في سلوك غير منضبط وإعاقة حركة مرور المركبات خلال احتجاج على طول طريق فان ويك السريع داخل مطار جون كنيدي في كوينز. وقالت الشرطة إن الطريق أعيد فتحه بعد حوالي 20 دقيقة.

وأظهرت التغطية الإخبارية المحلية للاحتجاجين متظاهرين يرفعون لافتات تحمل رسائل مثل "فلسطين حرة" للتعبير عن معارضتهم للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

مظاهرة داعمة للفلسطينيين قرب مطار جون إف كندي
مظاهرة داعمة للفلسطينيين قرب مطار جون إف كنديرويترز
أمريكا
طوفان الأقصى

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