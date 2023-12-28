اعتقال العشرات في احتجاجات داعمة للفلسطينيين قرب مطارين رئيسيين بأمريكا

انتهت احتجاجات نظمها متظاهرون داعمون للفلسطينيين وعطلت حركة المرور صباح يوم الأربعاء حول مطاري لوس انجليس الدولي ومطار جون إف كنيدي الدولي في نيويورك باعتقال العشرات. وهذان المطاران من أكثر المطارات ازدحاما في الولايات المتحدة.

وقالت إدارة شرطة لوس انجليس إنه تم احتجاز 36 شخصا بعد خروج المظاهرة عن السيطرة. وأوضحت الشرطة في بيان أن "المتظاهرين طرحوا مسؤولا أمنيا أرضا، واستخدموا مخلفات بناء وإشارات طرق وأغصان أشجار وكتل خرسانية لقطع طريق" يؤدي إلى المطار "فيما هاجموا مارة لا علاقة لهم بالأمر وهم في سياراتهم".