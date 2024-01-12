قلق ياباني إزاء زيارة مرتقبة لبوتين إلى جزر الكوريل

أعلنت السلطات اليابانية أنها ستراقب الوضع عن كثب بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نيته زيارة جزر الكوريل المتنازع عليها بين البلدين.

وقال الأمين العام للحكومة اليابانية، يوشيماسا هاياشي، اليوم الجمعة، إن اليابان ستراقب الوضع في ما يتعلق بعزم الرئيس الروسي زيارة جزر الكوريل.

وفي اجتماع مع رجال الأعمال في منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية، وعد بوتين بزيارة جزر الكوريل التي تطالب بها اليابان.

وقال هاياشي: "نحن نعلم أن الرئيس بوتين، خلال زيارته إلى خاباروفسك في 11 يناير/كانون الثاني، قال إنه سيزور بالتأكيد ما يسمى بجزر الكوريل. لا يمكننا التعليق على تصريحات ممثلي الحكومة الروسية. ستواصل الحكومة مراقبة تطورات الأوضاع عن كثب والتصرف وفقًا لذلك".

وشدد على أن اليابان ستواصل سياسة العقوبات تجاه روسيا وتقديم المساعدة لأوكرانيا.