منظمة إيرانية معارضة: 402 قتيلا حصيلة الاحتجاجات

أعلنت منظمة "هرانا" الحقوقية الإيرانية، اليوم السبت، عن ارتفاع قتلى الاحتجاجات المستمرة في البلاد إلى 402 شخصاً.

وقالت المنظمة في تغريدة له عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إنه "منذ 16 من أيلول/سبتمبر الماضي وحتى يوم أمس الجمعة، بلغ عدد قتلى الاحتجاجات في عموم إيران 402 شخصاً".

وأضافت أنها "وثقت مقتل 58 طفلاً ومراهقًا من بين القتلى"، مشيرة إلى اعتقال 16 ألفا و813 محتجاً بينهم 524 طالباً من الجامعات والمدارس.

وعن القتلى من القوات الأمنية الإيرانية في الاحتجاجات، كشفت "هرانا" عن مقتل 54 عنصراً أمنياً.

وتابعت المنظمة الحقوقية أن "150 مدينة و 140 جامعة شاركت في احتجاجات على مستوى البلاد، وتم تنظيم 1008 تجمعات احتجاجية في المدن والجامعات منذ مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني على أيدي الشرطة في طهران".