تقرير: أمريكا تستعد لإرسال دبابات "أبرامز" المسلحة بقذائف اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا
تستعد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للموافقة على تزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز" المسلحة بقذائف اليورانيوم المنضب، حسب توصيات من البنتاغون لتحقيق التفوق الميداني على الدبابات الروسية.
وتتميز هذه القذائف بقدرتها على اختراق الدبابات الروسية من مسافة بعيدة نتيجة لسرعتها العالية والانفجار داخل الدبابة نفسها.
وتأتي هذه الخطوة المتوقعة، بناء على الموافقة المسبقة للبيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني الماضي، والتي تقضي بتزويد كييف بـ31 دبابة أبرامز بحلول الخريف المقبل، واستكمالا لتفاهم أوسع وافقت بموجبه برلين وعواصم أوروبية أخرى، على إرسال دبابات ليوبارد 2 ألمانية الصنع، بينما يجري حاليا تدريب الجنود الأوكرانيين في ألمانيا على كيفية تشغيل وصيانة دبابات أبرامز.
وفي الوقت الذي لا تعد فيه ذخائر اليورانيوم المنضب أسلحة نووية، إلا أنه سبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن حذرت من المخاطر المحتملة للتعرض لإشعاعاتها، مع الأخذ بالاعتبار أنها تنتج مستويات منخفضة من الإشعاع، ما دفع بعض المسؤولين الأمريكيين للقول إن هذه القذائف قد تؤدي لوقوع مخاطر صحية وبيئية.
وتأتي المداولات حول تزويد هذا النوع من الدبابات في الوقت الذي تشن فيه أوكرانيا هجومًا مضادًا كبيرًا بهدف استعادة الأراضي من القوات الروسية، في حين صرح الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن العملية التي طال انتظارها قد بدأت.
ويقول كبار مسؤولي إدارة بايدن، إن هدف الولايات المتحدة هو تمكين أوكرانيا من تحقيق أكبر قدر ممكن من التقدم في ساحة المعركة، ووضع كييف في موقف تفاوضي قوي في حال الانتقال إلى مرحلة عقد محادثات سلام نهاية المطاف.
ورغم الدعم الأمريكي الكبير لكييف، حذَّر بعض المحللين من أن هذا الدعم قد يبدأ بالتلاشي إذا فشل هجوم كييف المضاد.
ويواصل الأوكرانيون الضغط من أجل الحصول على صواريخ طويلة المدى أمريكية الصنع تعرف باسم ATACMS، في الوقت الذي علّق فيه الرئيس بايدن على ذلك، في أيار/ مايو الماضي، بقوله إن "هذا الخيار لا يزال مطروحًا للنقاش"، إلا أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين تشير إلى أن مثل هذه الخطوة ليست وشيكة.
المصدر: وول ستريت جورنال