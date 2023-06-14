تقرير: أمريكا تستعد لإرسال دبابات "أبرامز" المسلحة بقذائف اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا

وتأتي المداولات حول تزويد هذا النوع من الدبابات في الوقت الذي تشن فيه أوكرانيا هجومًا مضادًا كبيرًا بهدف استعادة الأراضي من القوات الروسية، في حين صرح الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن العملية التي طال انتظارها قد بدأت.

ويقول كبار مسؤولي إدارة بايدن، إن هدف الولايات المتحدة هو تمكين أوكرانيا من تحقيق أكبر قدر ممكن من التقدم في ساحة المعركة، ووضع كييف في موقف تفاوضي قوي في حال الانتقال إلى مرحلة عقد محادثات سلام نهاية المطاف.

ورغم الدعم الأمريكي الكبير لكييف، حذَّر بعض المحللين من أن هذا الدعم قد يبدأ بالتلاشي إذا فشل هجوم كييف المضاد.

ويواصل الأوكرانيون الضغط من أجل الحصول على صواريخ طويلة المدى أمريكية الصنع تعرف باسم ATACMS، في الوقت الذي علّق فيه الرئيس بايدن على ذلك، في أيار/ مايو الماضي، بقوله إن "هذا الخيار لا يزال مطروحًا للنقاش"، إلا أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين تشير إلى أن مثل هذه الخطوة ليست وشيكة.

المصدر: وول ستريت جورنال