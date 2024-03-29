بعد مقابلة مع مذيعة.. إيران تنهي مهام سفيرها في أذربيجان

قررت الخارجية الإيرانية، الجمعة، تغيير سفيرها في العاصمة الأذربيجانية باكو، بعد إجرائه مقابلة مع صحفية غير محجبة، إضافة إلى "قضايا أخرى"، بحسب موقع "ألف نيوز" المقرب من التيار الأصولي المتشدد.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري إن "عباس موسوي سفير إيران في باكو أجرى مقابلة مع صحفية في أذربيجان، وقوبلت هذه الخطوة بالعديد من ردود الفعل السلبية".

وأضافت الوكالة أنه "جرت هذه المحادثة داخل السفارة الإيرانية في باكو؛ من الناحية القانونية تعتبر سفارة أية دولة بمثابة تراب لها، ومن الأفضل أن نقول إنه يجب عليهم مراعاة عادات إيران".