الكرملين: بوتين التقى بريغوجين بعد أيام من التمرد

كشف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اجتمع يوم 29 يونيو/ حزيران بعد أيام من التمرد، مع قادة مجموعة فاغنر، ومن بينهم قائد المجموعة يفغيني بريغوجين الذي قاد التمرد.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية: "في الواقع، عقد الرئيس هذا الاجتماع، ودعا 35 شخصًا إليه، جميع قادة الكتائب وإدارة الشركة، بما في ذلك بريغوجين نفسه، عقد هذا الاجتماع في الكرملين في 29 يونيو، واستمر حوالي ثلاث ساعات".