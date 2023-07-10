الكرملين: بوتين التقى بريغوجين بعد أيام من التمرد
كشف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اجتمع يوم 29 يونيو/ حزيران بعد أيام من التمرد، مع قادة مجموعة فاغنر، ومن بينهم قائد المجموعة يفغيني بريغوجين الذي قاد التمرد.
وقال بيسكوف في تصريحات صحفية: "في الواقع، عقد الرئيس هذا الاجتماع، ودعا 35 شخصًا إليه، جميع قادة الكتائب وإدارة الشركة، بما في ذلك بريغوجين نفسه، عقد هذا الاجتماع في الكرملين في 29 يونيو، واستمر حوالي ثلاث ساعات".
وتابع بيسكوف حول تفاصيل الاجتماع: "الشيء الوحيد الذي يمكننا قوله هو أن الرئيس قدم تقييمًا لأعمال فاغنر في الجبهة، وقدم تقييمه لأحداث 24 يونيو، في المقابل استمع بوتين إلى تفسيرات القادة وعرض عليهم خيارات التوظيف (عقود مع وزارة الدفاع)".
وشدد بيسكوف على أن قادة فاغنر أكدوا خلال الاجتماع "أنهم من أشد المؤيدين للرئيس بوتين، كما قالوا إنهم مستعدون لمواصلة القتال من أجل الوطن".