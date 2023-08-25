تغريدة ترامب الأولى على "إكس" تحقق أكثر من 55 مليون مشاهدة في 4 ساعات

حققت أول تغريدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منصة "إكس" تفاعلًا قياسيًّا من قبل متابعيه، حيث وصل عدد المشاهدات بعد أربع ساعات فقط من نشرها إلى أكثر من 55 مليون مشاهدة.

وفي أول بوست له على "إكس"، نشر ترامب صورته الجنائية التي التُقطت له داخل سجن في ولاية جورجيا. وكتب فوق الصورة "صورة جنائية - 24 آب/أغسطس 2023" وألحقها بعبارتي "تدخل في الانتخابات" و"لا استسلام".

ويظهر ترامب في صورته الجنائية عابس الوجه غاضبًا، فيما دخلت التاريخ بكونها أول صورة جنائية لرئيس أمريكي سابق.