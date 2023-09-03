غواتيمالا‎.. النيابة العامة تنفي علاقتها بمخطط انقلابي ضد الرئيس

نفت النيابة العامة في غواتيمالا أن يكون لها أي علاقة بالمخطّط "الانقلابي" المفترض الذي ندد به الرئيس المنتخب برناردو أريفالو، معتبرا أنه يهدف إلى منعه من تولي منصبه في كانون الثاني/يناير 2024.

وقالت النيابة العامة في بيان السبت: "من الخاطئ تمامًا القول إن النيابة العامة تشارك في عملية انقلابية، كما فعل الرئيس المنتخب الجمعة بطريقة غير مسؤولة".

وأكّدت النيابة العامة أن تحرّكاتها "تحترم مبدأ الشرعية"، في إشارة إلى تعليق المحكمة الانتخابية العليا لحزب "سيميلا" الذي يتزعّمه أريفالو بسبب مخالفات مفترضة أثناء تاسيسه في العام 2017.

وقال رئيس غواتيمالا الجمعة إن "ثمّة مجموعة من السياسيّين والموظّفين الفاسدين الذين يرفضون قبول نتيجة الانتخابات والذين وضعوا خطّة لضرب النظام الدستوري وانتهاك الديمقراطية. هذه الأعمال تُشكّل انقلابا تُروّج له المؤسّسات التي يجب أن تضمن العدالة في بلدنا".

واعتبر أريفالو أن الهجمات على حزبه ينسّقها كلّ من المدّعية العامة كونسيولو بورّاس والمدّعي رافايل كوروتشيتشي والقاضي فريدي أوريانا الذين تعتبر واشنطن أنهم "فاسدون".