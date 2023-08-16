الأمم المتحدة: أزمة الانقلاب في النيجر فاقمت انعدام الأمن الغذائي

حذّرت الأمم المتحدة، الأربعاء، من أنّ الأزمة الحالية في النيجر، قد تفاقم انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير في الدولة الفقيرة، وحثّت على إقرار إعفاءات إنسانية من العقوبات ومن قرار إغلاق الحدود لتجنّب كارثة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إنه حتى قبل الإطاحة برئيس النيجر المنتخب ديموقراطياً محمد بازوم في انقلاب أواخر الشهر الماضي، تجاوز عدد النيجريين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحادّ ثلاثة ملايين شخص.

ونبّه أوتشا، إلى أنّ أكثر من سبعة ملايين آخرين، ممّن يعانون اليوم من انعدام الأمن الغذائي بشكل معتدل، "قد يشهدون تدهور وضعهم بسبب الأزمة المتفاقمة"، مشيراً إلى تحليل أوّلي لبرنامج الأغذية العالمي.

ويحتجز الحرس الرئاسي بازوم (63 عاما) منذ 26 تموز/يوليو في خامس انقلاب تشهده النيجر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.