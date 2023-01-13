خلاف بين حكم شطرنج إيرانية والاتحاد الدولي للعبة بسبب شعارات تضامن مع النساء

قالت حكم الشطرنج الإيرانية، شهرة بيات، إن لفتة التضامن مع مواطناتها في بطولة أقيمت في أيسلندا تسببت في خلاف مع الاتحاد الدولي للعبة وطردها من لجنة التحكيم.

وارتدت بيات قميصا مكتوبا عليه "المرأة، الحياة، الحرية" في بطولة أقيمت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بعد قليل من انطلاق احتجاجات في إيران على وفاة مهسا أميني (22 عامًا) في الحجز لدى الشرطة بتهمة مخالفة قواعد الزي الإسلامي.