البيت الأبيض: لدينا أدلة على صفقة أسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية

وجاءت تصريحات كيربي بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مواطن سلوفاكي لمحاولته ترتيب عملية بيع أكثر من عشرين نوعا من الأسلحة والذخائر الكورية الشمالية إلى روسيا لمساعدة موسكو على تعويض المعدات العسكرية التي دُمرت في حربها مع أوكرانيا.

وأضاف كيربي: "نتفهم أيضا أن روسيا تسعى لإرسال وفد إلى كوريا الشمالية، وأن روسيا تقدم طعاما لكوريا الشمالية مقابل أسلحة".

وأردف أن "أي صفقة أسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا ستكون انتهاكا لمجموعة من قرارات مجلس الأمن".

وأشار المتحدث إلى تصريحات كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة بأنها لن تقدم أو تبيع أسلحة لروسيا، وقال: "نواصل متابعة ذلك عن كثب".