روسيا تجري مشاورات حول محطة زاباروجيا على هامش مؤتمر "كوب28"

اتفقت مؤسسة "روس أتوم" الحكومية الروسية مع وكالة الدولية للطاقة الذرية على إجراء مشاورات واسعة النطاق بشأن محطة زاباروجيا للطاقة النووية.

وقالت شركة في بيان عبر قناتها على موقع "تليغرام"، إن مديرها أليكسي ليخاتشوف أجرى محادثات مع المدير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي على هامش أعمال في مؤتمر المناخ في دبي "كوب28".

وأوضحت الشركة أن المحادثات ركزت على القضايا المتعلقة بالسلامة والأمن النوويين في محطة زاباروجيا للطاقة النووية.