"فورين أفيرز": أمريكا تواجه حاليًا أخطر تهديدات لأمنها على الإطلاق

تواجه الولايات المتحدة حاليًا أخطر تهديدات لأمنها على الإطلاق، وذلك في ظل القيادة السياسية المنقسمة فيما بين الجمهوريين والديمقراطيين، وداخل البيت الأبيض والكونغرس، وفقاً لما ذكرته مجلة "فورين أفيرز".

وقالت المجلة في مقال تحليلي إنه "لم يحدث قط أن واجهت الولايات المتحدة 4 أعداء متحالفين في الوقت نفسه، وهم: روسيا، الصين، كوريا الشمالية، وإيران".

وأشارت إلى أن "الترسانة النووية للدول الأربع قد تصل، في غضون بضع سنوات، إلى ضعف حجم ترسانة الولايات المتحدة النووية تقريبًا".



وتابعت: "منذ الحرب الكورية لم تُضطر الولايات المتحدة إلى مواجهة منافسين عسكريين أقوياء في كل من أوروبا وآسيا، ولا يستطيع أحد على قيد الحياة أن يتذكر أن الولايات المتحدة قد واجهت يومًا ما خصمًا يتمتع بنفس القدر من القوة الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والعسكرية التي تتمتع بها الصين اليوم".