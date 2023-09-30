"فورين أفيرز": أمريكا تواجه حاليًا أخطر تهديدات لأمنها على الإطلاق
تواجه الولايات المتحدة حاليًا أخطر تهديدات لأمنها على الإطلاق، وذلك في ظل القيادة السياسية المنقسمة فيما بين الجمهوريين والديمقراطيين، وداخل البيت الأبيض والكونغرس، وفقاً لما ذكرته مجلة "فورين أفيرز".
وقالت المجلة في مقال تحليلي إنه "لم يحدث قط أن واجهت الولايات المتحدة 4 أعداء متحالفين في الوقت نفسه، وهم: روسيا، الصين، كوريا الشمالية، وإيران".
وأشارت إلى أن "الترسانة النووية للدول الأربع قد تصل، في غضون بضع سنوات، إلى ضعف حجم ترسانة الولايات المتحدة النووية تقريبًا".
وتابعت: "منذ الحرب الكورية لم تُضطر الولايات المتحدة إلى مواجهة منافسين عسكريين أقوياء في كل من أوروبا وآسيا، ولا يستطيع أحد على قيد الحياة أن يتذكر أن الولايات المتحدة قد واجهت يومًا ما خصمًا يتمتع بنفس القدر من القوة الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والعسكرية التي تتمتع بها الصين اليوم".
الانقسام يُضعف الاستجابة للتحديات
ورأت أن أمريكا فشلت في القيام باستجابة قوية ومتماسكة تجاه الأحداث التي تتطلب ذلك، مشيرة إلى أن القيادة السياسية المنقسمة فيما بين الجمهوريين والديمقراطيين وداخل البيت الأبيض والكونغرس، فشلت في إقناع عددٍ كافٍ من الأمريكيين بأن التطورات في الصين وروسيا مهمة بالنسبة للولايات المتحدة .
وأردفت "فورين أفيرز" أن الزعماء السياسيين الأمريكيين فشلوا أيضًا في تبيان كيفية ترابط التهديدات التي تفرضها هذه البلدان، ناهيك عن فشلهم في صياغة إستراتيجية طويلة المدى لضمان سيادة الولايات المتحدة والقيم الديمقراطية على نطاق أوسع.
الصين وروسيا تجمعهما قواسم مشتركة
في المقابل، يشير المقال إلى وجود الكثير من القواسم المشتركة بين الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناهيك عن وجود قناعتين لدى كليهما؛ أولهما أن "لدى كل من الرجلين قناعة بأن مصيره الشخصي مرتبط باستعادة أمجاد الماضي الإمبراطوري لبلاده".
وبحسب المجلة، "بالنسبة للرئيس شي، فإن هذا يعني استعادة الدور المهيمن الذي كانت تلعبه الصين الإمبراطورية ذات يوم في آسيا، بالإضافة إلى طموحات صينية أكبر في بسط نفوذها على الساحة الدولية، وأما بالنسبة لبوتين، فإن هذه القناعة تعني السعي إلى مزيج غريب من إحياء الإمبراطورية الروسية واستعادة الاحترام الذي كان يحظى به الاتحاد السوفييتي".
"أما القناعة الثانية لدى كلا الزعيمين فتتعلق بإيمانهما أن الديمقراطيات المتقدمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، قد تجاوزت ذروة نشاطها، ودخلت في مرحلة انحدار لا رجعة فيه".
ويعتقد كلا الرجلين أن هذا الانحدار يتجلّى في الانعزالية المتزايدة في هذه الديمقراطيات، والاستقطاب السياسي والفوضى الداخلية.
وبالنظر إلى قناعات شي وبوتين معًا - بحسب المقال - فإنها مجتمعة تنذر بفترة خطيرة مقبلة بالنسبة للولايات المتحدة، فالمشكلة لا تتعلق فقط بالقوة العسكرية والعدوانية التي تتمتع بها الصين وروسيا فحسب، بل أيضًا بأن كلا الزعيمين قاما بالفعل بحسابات خاطئة كبيرة في الداخل والخارج، ومن المرجح أن يرتكبا أيضًا أخطاء أكبر في المستقبل.
واعتبرت المجلة الأمريكية أن على واشنطن أن تغير حسابات شي وبوتين، وأن تقلل من فرص وقوع الكارثة، وهو الجهد الذي يتطلب "رؤية إستراتيجية وعملاً جريئًا".
ورأت أن الولايات المتحدة في "موقف غادر فريد"، وأن النجاح في ردع قادة مثل شي وبوتين يعتمد على الالتزام وثبات الاستجابة، لكن الواقع الآن هو أن "الخلل الوظيفي" في الولايات المتحدة أدى إلى جعل القوة الأمريكية غير منتظمة وغير موثوقة، مما دعا عمليًا المستبدين المعرضين للمخاطر إلى وضع رهانات خطيرة مع آثار كارثية محتملة.
طموحات شي
ووفق "فورين أفيرز"، شكلت دعوة شي إلى "التجديد العظيم للأمة الصينية" اختصارًا لما يريده الرئيس بأن تصبح الصين القوة العالمية المهيمنة، بحلول عام 2049، بالتزامن مع الذكرى المئوية لانتصار الشيوعيين في الحرب الأهلية الصينية، ويتضمن هذا الهدف إعادة تايوان إلى سيطرة بكين.
وأشار المقال إلى أن تطلعات شي جين بينغ، وإحساسه بمصيره الشخصي، تنطوي على خطر كبير للحرب، وكما أخطأ بوتين في حساباته بشكل كارثي في أوكرانيا، فهناك خطر كبير من أن يفعل الرئيس الصيني الشيء نفسه في تايوان.
ولتحقيق هذه الغاية، أصدر "شي" تعليماته إلى المؤسسة العسكرية الصينية بأن تكون جاهزة، بحلول عام 2027، لغزو تايوان بنجاح، كما تعهد بتحديث المؤسسة العسكرية الصينية، بحلول عام 2035، وتحويلها إلى قوة "من الطراز العالمي".
"ويبدو أن شي يعتقد أنه لن يتمكن من تأمين مكانة مماثلة لمكانة "ماو تسي تونج" في معبد أساطير الحزب الشيوعي الصيني إلا من خلال الاستيلاء على تايوان".
واعتبر أن "شي أخطأ بالفعل في حساباته بشكل كبير 3 مرات على الأقل في السابق، أولها عندما ابتعد عن مبدأ الزعيم الصيني دنغ شياو بينغ المتمثل في مبدأ "إخفي قوتك، انتظر حتى يحين وقتك"، ما تسبب في حشد الولايات المتحدة لقوتها الاقتصادية من أجل إبطاء نمو الصين، وبدأت بتعزيز وتحديث جيشها وعززت تحالفاتها وشراكاتها العسكرية في آسيا".
وكان الخطأ الثاني في الحسابات - بحسب المجلة - هو تأرجح شي جين بينغ نحو اليسار في السياسات الاقتصادية، وهو التحول الإيديولوجي الذي بدأ عام 2015، وتم تعزيزه في المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني، عام 2022، ما ألحق ضررًا عميقا بالاقتصاد الصيني.
أما ثالثًا، فقد مكّنت سياسة "صفر كوفيد" التي انتهجها شي من الكشف عن التعسفية للحزب الشيوعي الصيني وجعلتها مرئية وملموسة على الأنشطة التجارية للجميع، بما في ذلك الأنشطة التي يمارسها أصغر اللاعبين".
الصين تحدٍ كبير للولايات المتحدة
وعلى الرغم من حسابات شي الخاطئة والصعوبات الداخلية العديدة التي تواجهها بلاده، فإن الصين ستستمر في تشكيل تحد هائل للولايات المتحدة، فجيشها أقوى من أي وقت مضى، وتمتلك الصين الآن سفنًا حربية أكثر من الولايات المتحدة (على الرغم من أنها ذات نوعية أقل)، بحسب المصدر ذاته.
وتابع: "قامت الصين بتحديث وإعادة هيكلة قواتها التقليدية وقواتها النووية، وتضاعف قواتها النووية الإستراتيجية المنتشرة تقريبًا، وقامت بتحديث نظام القيادة والسيطرة لديها، وهي بصدد تعزيز قدراتها في الفضاء، والفضاء الإلكتروني أيضًا".
وأردف: "كما اتبعت الصين إستراتيجية شاملة تهدف إلى زيادة قوتها ونفوذها على مستوى العالم، وتعد الصين الآن الشريك التجاري الأول لأكثر من 120 دولة، بما في ذلك جميع دول أمريكا الجنوبية تقريبًا".
مقامرة بوتين
وبحسب مقال المجلة، فإن روسيا بدون أوكرانيا تتوقف عن كونها إمبراطورية، حسبما لاحظ زبيغنيو بريجنسكي، عالم السياسة ومستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، ذات مرة، ومن المؤكد أن بوتين يشاركه هذا الرأي.
وفي سعيه وراء "إمبراطورية روسيا المفقودة"، قام بوتين بغزو أوكرانيا، عام 2014، ومرة أخرى، في العام 2022، حيث تبين أن المغامرة الأخيرة كانت عبارة عن سوء تقدير كارثي له عواقب مدمرة طويلة المدى على بلاده.
واعتبرت "فورين أفيرز" أنه بدلاً من تقسيم وإضعاف حلف شمال الأطلسي، فقد أعطت تصرفات روسيا "الناتو" هدفًا جديدًا بالتوسع لضم أعضاء جدد أقوياء، ومن الناحية الإستراتيجية، أصبحت روسيا الآن أسوأ بكثير مما كانت عليه قبل الغزو.
لكن من الناحية الاقتصادية، فقد عوضت مبيعات النفط الروسي إلى الصين والهند ودول أخرى الكثير من الأثر المالي للعقوبات عليها، كما حلت السلع الاستهلاكية والتكنولوجيا المستوردة من الصين وتركيا ودول أخرى في آسيا الوسطى والشرق الأوسط محل السلع الاستهلاكية والتكنولوجيا المستوردة من الغرب .
أمريكا الضعيفة
ولفت إلى أن "الولايات المتحدة في الوقت الحالي تبدو في موقف قوي في مواجهة كل من الصين وروسيا، والأهم من ذلك كله أن أداء الاقتصاد الأمريكي جيد، حيث يزدهر الاستثمار التجاري في مرافق التصنيع الجديدة، وبعضها مدعوم ببرامج البنية الأساسية والتكنولوجيا الحكومية الجديدة.
لكن في المقابل، فإنه من المؤسف - بحسب فورين أفيرز- أن يؤدي الخلل السياسي في أمريكا وإخفاقاتها السياسية إلى تقويض نجاحها، حيث يتعرض الاقتصاد الأمريكي للتهديد بسبب الإنفاق الحكومي الفيدرالي الجامح.
وقد فشل الساسة من كلا الحزبين في معالجة التكاليف المتصاعدة لاستحقاقات كبيرة في البلاد، وكانت المعارضة الدائمة لرفع سقف الدين سببًًا في تقويض الثقة في الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى القلق بشأن ما قد يحدث إذا تخلفت واشنطن عن سداد ديونها بالفعل، فيما يدفع الجيش الأمريكي أيضًا ثمن هذا الخلل السياسي الأمريكي، خاصة في الكونغرس فيما يتعلق بالتمويل.
واعتبر مقال المجلة أن" العالم الذي لا يتمتع بقيادة أميركية موثوقة سيكون عالمًا من الحيوانات المفترسة الاستبدادية، حيث قد تكون جميع البلدان الأخرى فريسة محتملة، وإذا كان لأمريكا أن تحمي شعبها وأمنها وحريتها، فإنه يتعين عليها أن تستمر في احتضان دورها القيادي العالمي "
وشدد على أن إعادة بناء الدعم في الداخل لهذه المسؤولية أمر ضروري لإعادة بناء الثقة بين الحلفاء، والوعي بين الخصوم بأن الولايات المتحدة ستفي بالتزاماتها.
وختمت "فورين أفيرز" مقالها بالقول: "بسبب الانقسامات الداخلية في الولايات المتحدة والرسائل المختلطة، وتناقض الزعماء السياسيين بشأن الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في العالم، فهناك شك كبير في الخارج حول موثوقية الولايات المتحدة".