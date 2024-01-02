أجندة خارجية مزدحمة تواجه رئيس الوزراء الإسباني في 2024

يواجه رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أجندة خارجية مزدحمة في عام 2024 تتضمن العديد من اللقاءات في أوروبا وأربع رحلات على الأقل إلى الأمريكتين، اثنتين منها إلى الولايات المتحدة، وواحدة إلى البرازيل، وواحدة إلى الإكوادور.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" أن رئيس الوزراء سانشيز سيبدأ أول برامجه الخارجية العام الجاري من خلال المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس"، الذي يبدأ في 16 كانون الثاني/ يناير، ومن المتوقع أن يرافقه وزير الاقتصاد الجديد كارلوس كويربو.

وبعد خمسة عشر يوماً، سيتعين عليه السفر إلى بروكسل لحضور أول مجلس أوروبي لعام 2024، الذي يُعقد في 1 شباط/ فبراير المقبل، بشكل استثنائي بهدف التوصل إلى اتفاق لمراجعة الإطار المالي متعدد السنوات، سعيا لرفع الحظر عن حزمة بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا، والتي يدعمها جميع الشركاء الأوروبيين باستثناء المجر.

وستكون بلجيكا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام الحالي، الوجهة الدولية الأكثر تكرارا لسانشيز، وذلك للتصويت في صناديق الاقتراع للبرلمان الأوروبي الجديد.

وأشارت الوكالة إلى أن أولى رحلات رئيس الوزراء عبر المحيط الأطلسي، ستكون في النصف الثاني من العام الحالي، حيث سيقوم سانشيز بزيارة الولايات المتحدة لحضور قمة الناتو التي يستضيفها "جو بايدن" في واشنطن في الفترة من 9 إلى 11 تمّوز/يوليو المقبل.