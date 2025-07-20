بعد الحرب مع إسرائيل.. إيران وروسيا تطلقان أول مناورة بحرية في بحر قزوين

تنطلق يوم غدٍ الاثنين أول مناورة بحرية مشتركة بين إيران وروسيا في مياه بحر قزوين، وتستمر 3 أيام، وهذه هي أول مناورة عسكرية تجريها طهران بعد الحرب مع إسرائيل التي استمرت 12 يوماً في يونيو/ حزيران الماضي.

ووفق وسائل إعلام إيرانية، "تشارك في المناورة، التي تستضيفها القوة البحرية للجيش الإيراني، وحدات من البحرية التابعة للحرس الثوري وقوات الشرطة البحرية، إلى جانب القوات البحرية الروسية، وبحضور مراقبين عسكريين من دول الجوار".

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ويحمل شعار المناورة "معاً من أجل بحر قزوين آمن ومستقر" دلالات استراتيجية في ظل التصعيد الأخير مع إسرائيل، إذ تسعى طهران إلى تأكيد جاهزيتها البحرية واستعراض قدرتها على توسيع التعاون الإقليمي في المجالات الأمنية.

وتأتي هذه المناورة كجزء من الجهود الإيرانية لتعزيز الردع الدفاعي، وبناء شراكات بحرية متعددة الأطراف، في أعقاب الحرب مع تل أبيب.

وبحسب وزارة الدفاع الإيرانية، فإن المناورة تهدف إلى "رفع مستوى التنسيق بين القوات البحرية للدول المطلة على بحر قزوين في حالات الطوارئ، وتحسين قدرات الإغاثة والإنقاذ".