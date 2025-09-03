التوتر يبلغ ذروته.. تدريبات إنزال أمريكية ورسائل حرب مبطنة في الكاريبي

يتزامن نشر الولايات المتحدة أسطولاً بحريًّا وجويًّا ضخمًا في جنوب البحر الكاريبي مع تدريبات إنزال برمائي مكثفة في جنوب بورتوريكو، في ظل توتر متزايد بين واشنطن وكاراكاس على خلفية حرب ضد تهريب المخدرات وتصعيد سياسي مكثف.

يشير هذا التصعيد إلى تحول ربما يكون أكثر من مجرد عملية ضد الكارتلات، بل رسالة استراتيجية مبطنة ضد نظام نيكولاس مادورو، ما يطرح تداعيات إقليمية وخارجية واسعة النطاق.

أهداف أمريكية واضحة

أعلنت البحرية الأمربكية، من خلال وحدة Iwo Jima ARG و22nd MEU، عن تدريب إنزال برمائي في بورتوريكو، ضمن جهود تعزيز الجاهزية التكتيكية وتحسين التعاون مع الحرس الوطني المحلي.

وتجري التدريبات على خلفية نشر عملي يشمل سفنا هجومية (USS Iwo Jima)، وسفن نقل برمائية، ومدمرات وصواريخ موجهة، وغواصة نووية، وطائرات مراقبة، في استعراض عسكري واسع النطاق في منطقة البحر الكاريبي، وفق صحيفة "نيوزويك".

وفي ضربة فعلية، أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ ضربة حركية (kinetic strike) ضد سفينة مخدرات جنوب الكاريبي، ما أسفر عن مقتل 11 شخصًا ينتمون إلى تنظيم Tren de Aragua الذي وصفته واشنطن باعتباره "إرهابي مخدرات".

ويترافق هذا التصعيد مع تعزيز الضغط السياسي، حيث رفعت مكافأة الولايات المتحدة للقبض على مادورو إلى 50 مليون دولار، واعتبرته “رئيسًا إرهابيًّا لنظام مخدرات” .

تهديد وجودي واستعداد للاقتتال

من جهته، ردّ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بقوة، واصفًا التحركات الأمريكية بأنها تمثل "أكبر تهديد شهدته قارتنا خلال مائة عام"، وأنها موجهّة إلى تغيير النظام القائم في كاراكاس.

‏

كما أعلن استعداد بلاده لـ"الإعلان دستوريًّا عن جمهورية مسلحة" والتعبئة العامة للدفاع عن الوطن في حال أي اعتداء أمريكي؛ وتعزيزًا لذلك، وضع مادورو مليوني ميليشيا وحشد قوات حدودية كتحذير واستباق لأي تدخل عسكري.

هل هي مواجهة أم رسائل؟

على المستوى الأمريكي، ترى الإدارة أن هذا التحرك العسكري هو جزء من استراتيجية "الهجوم على الكارتلات"، وأن التصعيد العسكري هو عنصر ضغط يعزز موقعها ليس فقط تجاه مادورو، بل إقليميًا أيضًا.

أخبار ذات علاقة واشنطن تحاصر وبكين تحذرّ.. هل نشهد حرب نفوذ جديدة في منطقة الكاريبي؟

وتبرّر الرؤية الأمنية الأمريكية وجودها العسكري بـ"تهديد المخدرات" الذي ينطلق من فنزويلا، رغم أن الغالبية العظمى من تهريب الكوكايين تتم عبر المحيط الهادئ أو الجو، وليس من خلال الكاريبي.

لكن الجانب الآخر يرى أن هذا الاستعراض تعطّش سياسي داخلي للزخم، خصوصًا في ضوء معارضة قوية داخليًّا ومعارضة دولية، وأن ما يحدث هو أقرب إلى "دبلوماسية بالبارجة" (Gunboat diplomacy) — عرض للقوة لممارسة ضغوط سياسية دون نية فعلية للتدخل العسكري المباشر.

تأثيرات إقليمية ودولية ملحوظة

حفّز التوتر العسكري مخاوف إقليمية من نشوب مواجهة مسلحة أو تصاعد الأزمة السياسية بين فنزويلا والولايات المتحدة.

وبالرغم من أن الأجواء في كراكاس اليوم تبدو هادئة نسبيًّا، فإن الرسائل الحادة والتعبئة الشعبية والتصريحات الاستعدادية تبني أجواء عدم استقرار.

كما برز الانقسام إزاء هذه الخطوة داخل الساحة الفنزويلية، حيث رحبت المعارضة بوجود القوات الأمريكية كوسيلة للضغط على مادورو، بينما استنكره النظام باعتباره اعتداءً على السيادة.

ويظهر الموقف الإقليمي تدريجًا، لكن يبدو أن المبادرة الأمريكية قد تشعل تحركات سياسية كبيرة.

ونشهد اليوم تصاعدًا شديدًا في التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، تظهره بداية من تدريبات الإنزال في بورتوريكو، إلى نشر أسطول بحري متعدد الأدوار، وضربة ظلت على سفينة يُعزى لها صلة بكارتيلات المخدرات.

وفي المقابل، جاء رد مادورو صريحًا بإعلان التعبئة العامة والجاهزية القصوى، في مواجهات رمزية وسياسية بقدر ما هي عسكرية.

يبقى السؤال: هل هذه رسالة محسوبة لتغييرات مستقبلية، أم مجرد مناورة استراتيجية واستعراضية أمريكية؟ ولكن ما بات واضحًا هو أن كاريبي ما بعد هذه المرحلة لن يكون كما كان قبلها.

كما أن المنطقة أمام منعطف جديد، والأيام القادمة قد تحسم إمكانية تصعيد أو هدنة دبلوماسية تُعيد ترتيب الأوراق.