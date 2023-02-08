تركيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 9057 قتيلا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين العنيفين اللذين ضربا جنوب البلاد، فجر وظهر الإثنين الماضي، إلى 9057 قتيلا، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

وأضاف في تصريح للصحفيين، من ولاية قهرمان مرعش مركز الزلزالين، أن "52 ألفا و979 أصيبوا بجروح، وأن عدد المباني المدمرة بلغ 6 آلاف و444 في الولايات العشر المتضررة من الزلزال.

وتابع أردوغان أن حكومته "ستمنح 10 آلاف ليرة تركية (نحو 531 دولاراً) لكل عائلة متضررة من الزلزال.

وشدد أردوغان: "مثلما نفذنا حملات لبناء مساكن بمناطق كوارث أخرى، سننجز نفس المشاريع في الولايات العشر المتضررة من زلزال قهرمان مرعش".