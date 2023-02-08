تركيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 9057 قتيلا
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين العنيفين اللذين ضربا جنوب البلاد، فجر وظهر الإثنين الماضي، إلى 9057 قتيلا، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.
وأضاف في تصريح للصحفيين، من ولاية قهرمان مرعش مركز الزلزالين، أن "52 ألفا و979 أصيبوا بجروح، وأن عدد المباني المدمرة بلغ 6 آلاف و444 في الولايات العشر المتضررة من الزلزال.
وتابع أردوغان أن حكومته "ستمنح 10 آلاف ليرة تركية (نحو 531 دولاراً) لكل عائلة متضررة من الزلزال.
وشدد أردوغان: "مثلما نفذنا حملات لبناء مساكن بمناطق كوارث أخرى، سننجز نفس المشاريع في الولايات العشر المتضررة من زلزال قهرمان مرعش".
وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية؛ ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
والثلاثاء، أعلن أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تركية تضررت من زلزال ولاية قهرمان مرعش.
والولايات العشر هي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهاتاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.