"بكائي لا يتوقف".. أول تعليق لزوجة أسانج بعد تنفسه الحرية (صورة)
"لا أستطيع التوقف عن البكاء"، بهذه الكلمات عبرت ستيلا زوجة مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج عن سعادتها بإطلاق سراحه، اليوم الأربعاء.
وكتبت ستيلا على حاسبها في منصة "إكس": "خرج من محكمة سايبان الفيدرالية حراً طليقا. لا أستطيع التوقف عن البكاء".
كما نشرت ستيلا، صورة لزوجها البالغ من العمر 52 عاماً وهو يغادر المحكمة، بعد ملاحقات استمرت أكثر من 14 عاماً، وعقوبة سجن لمدة 5 سنوات في بريطانيا.
وأضافت في تغريدة أخرى "أشاهد هذا وأفكر في مدى إرهاق حواسه، وهو يسير عبر حشد من الصحافيين بعد سنوات من الحرمان الحسي والجدران الأربعة لزنزانته في سجن بيلمارش شديد الحراسة".
وكانت ستيلا أطلقت أمس حملة لتمويل نفقات الطائرة التي نقلت زوجها من لندن إلى جزيرة سايبان الواقعة ضمن جزر ماريانا الشمالية بالمحيط الهادئ.
وأطلقت محكمة في جزيرة سايبان الأمريكية بالمحيط الهادي سراح مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج اليوم الأربعاء بعد إقراره بالذنب بانتهاك قانون التجسس الأمريكي، ضمن صفقة ستؤدي إلى عودته إلى وطنه أستراليا.