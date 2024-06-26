"بكائي لا يتوقف".. أول تعليق لزوجة أسانج بعد تنفسه الحرية (صورة)

"لا أستطيع التوقف عن البكاء"، بهذه الكلمات عبرت ستيلا زوجة مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج عن سعادتها بإطلاق سراحه، اليوم الأربعاء.

وكتبت ستيلا على حاسبها في منصة "إكس": "خرج من محكمة سايبان الفيدرالية حراً طليقا. لا أستطيع التوقف عن البكاء".