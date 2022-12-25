مرشحة جمهورية حليفة لترامب تخسر طعنًا في نتائج انتخابات ولاية أريزونا

لكن ليك مذيعة الأخبار التلفزيونية السابقة البالغة 53 عامًا سارعت الى الرد عبر "تويتر"، أمس السبت، قائلة: "من أجل استعادة الثقة والنزاهة في انتخاباتنا، سأستأنف حكمه".

وزعمت ليك بعد خسارتها أمام الديمقراطية كاتي هوبز بفارق 17,117 صوتًا أن المشاكل التي اعترضت طباعة بطاقات الاقتراع في مقاطعة ماريكوبا الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أريزونا كانت مقصودة وتهدف إلى هزيمتها.

وأضاف القاضي طومسون الذي ثبت أيضًا فوز هوبز، أن المحكمة لا يمكنها قبول تكهنات أو تخمينات بدلًا من أدلة واضحة ومقنعة.

واستغل أنصار ليك بعض الأعطال التي طرأت على آلات التصويت في ماريكوبا وتشكل الطوابير أمامها خلال انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر من أجل الترويج لنظرياتهم حول عمليات تزوير.