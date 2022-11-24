بعد اجتماع في الإمارات.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان عشرات الأسرى
قال مسؤولون من أوكرانيا وروسيا اليوم الخميس، إن الدولتين نفذتا أحدث عملية لتبادل الأسرى في الحرب بتسليم كل جانب 50 أسيرا للطرف الآخر، وذلك في أعقاب اجتماع لممثلي الطرفين في العاصمة الاماراتية أبو ظبي.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا أفرجت عن 50 جنديا روسيا كانوا رهن الأسر لديها.
وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني على تيليغرام إن أوكرانيا تسلمت 48 جنديا وضابطين من روسيا من بينهم جنود من البحرية والمشاة وحرس الحدود ومقاتلين محليين.
وتابع قائلا: "تمكنا من استعادة 19 مدافعا عن ماريوبول.. إضافة إلى 15 أسيرا من محطة تشرنوبيل النووية وسبعة من جزيرة زميني (الأفعى)".
وفي وقت سابق، قال دينيس بوشلين، وهو رئيس جزء من منطقة دونيتسك الأوكرانية يخضع للسيطرة الروسية ومدعوم من موسكو، إن تبادلا للأسرى مع كييف يجري بما يشمل 50 أسيرا من كل طرف.
وذكرت المصادر أن المحادثات جرت بوساطة إماراتية ولم تشمل الأمم المتحدة، رغم الدور الرئيسي للمنظمة الدولية في التفاوض على المبادرة الحالية لتصدير المنتجات الزراعية من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود.
وتابعت المصادر أن المحادثات تهدف إلى إزالة العقبات المتبقية في المبادرة التي جرى تمديد العمل بها الأسبوع الماضي، وتخفيف حدة نقص الغذاء العالمي عن طريق إفساح المجال للصادرات الأوكرانية والروسية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ألمح في وقت سابق إلى أن وساطة الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد تحقق نتائج بشأن الأزمة الأوكرانية وخاصة فيما يتعلق بالأمور الإنسانية، مؤكدا أنها ليست من دون نتائج، وقال إن الإمارات يمكن أن تلعب دوراً "مهماً" في الجهود المبذولة للتوصل إلى حل للحرب في أوكرانيا.
وتبادلت كييف وموسكو حتى الآن أكثر من ألف أسير منذ بدء الصراع في فبراير/ شباط.