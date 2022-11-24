بعد اجتماع في الإمارات.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان عشرات الأسرى

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني على تيليغرام إن أوكرانيا تسلمت 48 جنديا وضابطين من روسيا من بينهم جنود من البحرية والمشاة وحرس الحدود ومقاتلين محليين.

وتابع قائلا: "تمكنا من استعادة 19 مدافعا عن ماريوبول.. إضافة إلى 15 أسيرا من محطة تشرنوبيل النووية وسبعة من جزيرة زميني (الأفعى)".

وفي وقت سابق، قال دينيس بوشلين، وهو رئيس جزء من منطقة دونيتسك الأوكرانية يخضع للسيطرة الروسية ومدعوم من موسكو، إن تبادلا للأسرى مع كييف يجري بما يشمل 50 أسيرا من كل طرف.