"الكابينيت" الإسرائيلي يمرر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان‎‎

وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينيت)، اليوم الأربعاء، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، حيث صوت جميع أعضاء المجلس لصالح الاتفاق باستثناء وزيرة الداخلية اييليت شاكيد، التي امتنعت عن التصويت.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، إن "المجلس الوزاري السياسي والأمني اجتمع لمناقشة اتفاقية الحدود البحرية مع لبنان، والتي سيتم طرحها للتصويت لاحقا على الحكومة الموسعة وعرضها على أعضاء الكنيست".

وأضافت الصحيفة "صوت جميع الوزراء لصالحها باستثناء اييليت شاكيد، التي امتنعت عن التصويت"، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء البديل نفتالي بينيت لم يستخدم "الفيتو" الذي يمتلكه لتعطيل الاتفاق، لكنه رفض وصفه بأنه "اتفاق تاريخي".

وأشارت إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، ورئيس شعبة المخابرات أهارون حاليفا، قدما المراجعة الاستخباراتية المحدثة إلى الوزراء، وتحدثا عن الحاجة الأمنية للاتفاق إلى جانب التقييمات الأمنية، حيث قدم جميع رؤساء جهاز الدفاع رأيا موحدا بضرورة التوصل إلى اتفاق قبل 31 أكتوبر/تشرين الأول، وأكدوا أن الاتفاق سيعزز أمن إسرائيل.

وفي وقت سابق، الأربعاء، رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية طلبا تقدمت به منظمات يمينية، وأحزاب المعارضة الإسرائيلية لتأخير الموافقة على الاتفاق مع لبنان.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إنه "وردًا على الالتماسات التي قدمتها المنظمات اليمينية لتجميد الاتفاق، قالت الدولة إن اجتماع مجلس الوزراء وتصويت الحكومة الإسرائيلية ليسا سوى بداية العملية، وأنه لا مجال للتدخل القضائي الآن".

وقالت الصحيفة العبرية، إنه "إذا تم عرض الاتفاق على الكنيست، فستكون الحكومة الإسرائيلية قادرة على مناقشة تعليقات أعضاء الكنيست عليه وعندها فقط تقرر ما إذا كانت ستوافق على الاتفاقية".

وأكدت الصحيفة، أن الالتماس الذي قدمته منظمة "لافي" اليمينية، زعمت فيه أن دور الكنيست هو الإشراف على الشؤون السياسية خلال فترة حكومة انتقالية، حيث طالبت المنظمة بعدم السماح للحكومة الانتقالية بالتوقيع على الاتفاقية.

وذكرت منظمة لافي، بعد قرار المحكمة العليا أن "سلوك الحكومة المتسرع في الموافقة على الاتفاقية غير قانوني ويتعارض مع موقف المستشار القانوني للحكومة، والذي بموجبه أوضح الطريقة الصحيحة للموافقة على اتفاقية دولية".

وبحسب الصحيفة، تم تقديم التماس آخر من قبل منتدى "كوهات"، يطلب فيه الامتناع عن الموافقة أو التوقيع أو الالتزام باتفاقية مع لبنان تتضمن إهمال الأراضي التي ينطبق عليها القانون والولاية القضائية لدولة إسرائيل.

وأشاروا في الالتماس إلى أن الإعلان عن نية توقيع اتفاق مع الحكومة اللبنانية يدمر منطقة بحرية كبيرة في المياه الإقليمية لإسرائيل، وطالبوا بعدم التوصل إلى اتفاق خلال فترة الانتخابات الإسرائيلية.

وقالت قناة "كان" العبرية الرسمية، إن "من المتوقع أن يُطرح الاتفاق مساء اليوم على طاولة الكنيست ولكن لا يُتوقع أن يجرى تصويت عليه، بعد أن أذنت بذلك المستشارة القانونية للحكومة".

وسمحت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية بإقرار اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان في المجلس الوزاري فقط دون التصويت عليه في الكنيست.