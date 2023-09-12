مساعدة عسكرية دنماركية لأوكرانيا بقيمة 833 مليون دولار

صرحت وزارة الدفاع الدنماركية، الثلاثاء، أن البلاد ستتبرع لأوكرانيا بحزمة مساعدات عسكرية قيمتها 5.8 مليار كرونة دنماركية (833 مليون دولار) تشمل دبابات ومركبات مشاة قتالية وذخائر دبابات ومدافع مضادة للطائرات.

وقالت الوزارة إن "القيمة الإجمالية للمساعدات موزعة على ثلاث دفعات بواقع 4.3 مليار هذا العام و1.4 مليار في 2024 و52 مليونا في 2025"، مضيفة أن "هذه هي حزمة التبرعات الثانية عشرة والأكبر التي ترسلها الدنمارك إلى أوكرانيا منذ الغزو الروسي".