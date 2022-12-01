9 إصابات إثر حريق على متن حاملة طائرات أمريكية

أصيب 9 أشخاص، إثر اندلاع حريق اندلع على متن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" التي تقوم بمناورة قبالة كاليفورنيا.

وكتبت البحرية الأمريكية في بيان: "في صباح 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، اندلع حريق على متن حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن من طراز نيميتز".

وأضافت أنه "تم تحديد موقعه بسرعة والسيطرة عليه بفضل جهود الطاقم"، موضحة أن تسعة أشخاص "أصيبوا بجروح طفيفة وعولجوا على متن السفينة".