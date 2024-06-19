ظريف يحذر الإيرانيين: "انتظروا عودة ترامب لتروا الحقيقة"

تثير عودة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، المحتملة إلى البيت الأبيض مخاوف إيران من تأثير ذلك عليها. وبدا ذلك جليا في تحذير أطلقه وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف المخاوف عندما قال "انتظروا عودة ترامب لتروا الحقيقة"

وجاء تحذير ظريف خلال نقاش تلفزيوني حول دور المرشد علي خامنئي في السياسة الخارجية، ضم مرشح التيار الإصلاحي للرئاسة مسعود بزشكيان، بالإضافة إلى مهدي سنائي سفير إيران السابق في روسيا.

وقال ظريف في اللقاء، إن سياسة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن تجاه طهران "تميزت بالمرونة".

ونقل موقع "إيران انترناشول" الإخباري عنه تحذيره: "انتظروا عودة ترامب لتروا الحقيقة".